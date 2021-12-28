Появилось видео с места крушения вертолета в Удмуртии

Появились кадры с места крушения вертолета Ми-2 в Удмуртии. На них виден искореженный корпус воздушного судна в ветках деревьев. В настоящее время поисково-спасательные работы завершены, сообщили 28 декабря в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

«Найдено место аварийной посадки вертолета Ми-2 в Удмуртии. Работы по деблокированию проводились сотрудниками специализированной пожарно-спасательной части. В настоящее время пилот и пассажир переданы бригадам скорой помощи», — добавили в ведомстве.

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку недалеко от населенного пункта Чайковский в 80 км от Ижевска 27 декабря. В МЧС России заявили, что сообщение о происшествии с вертолетом в Якшур-Бодьинском районе республики поступило от пилота судна в 14:15 мск. По предварительным данным следователей, перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации. На место происшествия направились следователи.

По последним данным, один член экипажа вертолета Ми-2 скончался. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщил глава республики Александр Бречалов.

Спасатели добирались до места авиакатастрофы на снегоходах в течение нескольких часов. Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов сказал, что на место также выехали три бригады скорой медицинской помощи — реанимационная, врачебная и фельдшерская.