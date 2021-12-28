Следователи завершили работу в квартире погибшего Просвирнина

Следственные органы окончили работу в квартире погибшего националиста Егора Просвирнина в центре Москвы. Об этом стало известно во вторник, 28 декабря.

Следственные мероприятия в жилплощади продолжались несколько часов.

27 декабря голый мужчина выпал из окна с ножом в руке на Тверском бульваре в центре Москвы. Отмечалось, что он получил смертельные травмы и скончался до прибытия медиков. Позже корреспондент «Известий» сообщил с места происшествия, что погибшим оказался блогер-националист, основатель проекта «Спутник и Погром» Егор Просвирнин, которому было 35 лет.

Незадолго до гибели Просвирнин вел себя неадекватно, соседям пришлось вызвать полицию. Жильцы дома слышали ссору мужчины с супругой и тещей.