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США увеличили число направляющихся в Европу танкеров с газом

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Количество танкеров с природным газом, направляющихся из Соединенных Штатов в Европу, за выходные выросло на треть. Об этом стало известно в понедельник, 27 декабря.

«В Европу направилось 20 танкеров с американским газом», — передали в агентстве Bloomberg.

Так, по данным агентства, 24 декабря число танкеров составляло 15. Также есть еще 14 судов которые, предположительно, последуют в Европу «в ожидании окончательных распоряжений».

22 декабря грузовые суда, перевозящие сжиженный природный газ в Азию, экстренно сменили курс на Европу из-за выросших цен на газ. Специалист аналитической компании ICIS Алекс Фроли пояснил, что два танкера США вместо Азии взяли курс на порты Европы.

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