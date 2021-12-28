Умер режиссер фильма «Далласский клуб покупателей»

Скончался канадский режиссер Жан-Марк Валле, который снял фильм «Далласский клуб покупателей» и первый сезон сериала «Большая маленькая ложь». Об этом 26 декабря сообщило издание The Hollywood Reporter.

Информацию о смерти подтвердил представитель режиссера. Валле скончался в возрасте 58 лет в своем доме недалеко от Квебека, пишет RT. Причины смерти не уточняются.

По словам продюсера Нэйтана Росса, который был коллегой Валле по съемочной площадке, «Жан-Марк выступал за креативность, аутентичность и стремление к новому». Продюсер добавил, что Валле был «настоящим художником и щедрым, любящим парнем», отмечает телеканал «360».

«Жан-Марк был настоящим художником… Каждый, кто работал с ним, не мог не видеть его талант… Маэстро будет очень не хватать», — цитирует Росса НСН.

В 2013 году режиссера номинировали на «Оскар» за фильм «Далласский клуб покупателей» с участием Мэттью Макконахи и Джареда Лето, сообщает REGNUM. Картина выиграла три статуэтки, но только не за лучший фильм.

Сериал «Большая маленькая ложь» в 2017 году победил в четырех номинациях премии «Эмми», в том числе в номинации «Лучший мини-сериал», пишет сайт aif.ru.

Жан-Марк Валле родился в Монреале 9 марта 1963 года. Свой творческий путь он начал с продюсирования короткометражных фильмов, которые получили признание. В 2005 году он представил свою полнометражную ленту, над которой трудился несколько лет, — франкоязычный фильм «Братья C.R.A.Z.Y.», снятый в Канаде.

Кроме того, широкой публике известны такие фильмы Валле, как «Молодая Виктория» (2009), «Кафе де Флор» (2011) и «Разрушение» (2015), отмечает сайт kp.ru.

С начала карьеры в середине 1990-х годов режиссер снял семь полнометражных фильмов и два сериала, пишет «Москва 24».