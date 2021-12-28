В МЧС подтвердили сведения о совершившем аварийную посадку вертолете в Удмуртии

Место аварийной посадки вертолета Ми-2 в Удмуртии обнаружено. Пилот и пассажир судна были переданы медикам, о чем во вторник, 28 декабря, сообщили в региональном МЧС.

По информации ТАСС со ссылкой на транспортную прокуратуру, данные о состоянии экипажа уточняются. Вместе с тем МЧС констатировало завершение работ по поиску вертолета МИ-2 после его обнаружения.

Ранее в этот день Ми-2 совершил жесткую посадку под Ижевском. В МЧС России заявили, что сообщение о жесткой посадке вертолета в Якшур-Бодьинском районе республики поступило от пилота судна в 14:15 мск.

Видеозапись поисковой операции на месте жесткой посадки вертолета оказалась в распоряжении «Известий».