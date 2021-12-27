Шесть десятков площадок для запуска салютов подготовили в Приангарье

В Иркутской области для запуска салютов и петард местные администрации подготовили 60 спецплощадок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

С 27 декабря в области действует особый противопожарный режим. Пиротехнические изделия запрещено применять вне специально отведенных площадок, а также за пределами мест, где это не запрещено законодательством, пишет ИА IrkutskMedia.

В МЧС напоминают о необходимости соблюдать инструкции к фейерверкам и петардам. Запускать их на меньшем расстоянии от людей и животных, чем это указано в инструкции, запрещено.

Спасательное ведомство будет следить за соблюдением требований при использовании пиротехнических изделий.