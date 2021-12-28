Виталий Кличко поздравил украинцев с 2220 годом

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил жителей Украины с 2220 годом в понедельник, 27 декабря.

Экс-боксер, осознав, что оговорился, поправился и поздравил народ уже с 2222 годом.

«С хорошим настроением встречаем новый... 2220-й... 2222 год!» — видео с «поздравлением» опубликовали в Telegram-канале «Политика страны».

2 декабря Виталий Кличко оговорился и заявил, что дороги города будут посыпать снегом во время снегопада. По его словам, «все службы уведомлены... то есть все подготовлены».