Прямой эфир
Экономика
Цена на нефть марки Brent превысила $77 впервые с конца ноября
Мир
Польская прокуратура объявила в розыск сбежавшего в Белоруссию солдата
Наука
На орбиты вывели все 36 запущенных с Байконура спутников OneWeb
Общество
Появилось видео с места крушения вертолета Ми-2 в Удмуртии
Армия
Тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» стартовала с космодрома Плесецк
Мир
В Минобороны заявили о готовности к диалогу с НАТО
Мир
Премьер-министр Франции рассказал об усталости жителей страны от пандемии
Мир
США испугались мировой войны в январе из-за медлительности Байдена
Мир
Энергопуск второго блока БелАЭС запланировали на I квартал 2022 года
Мир
Байден подписал оборонный бюджет на 2022 год объемом около $770 млрд

Виталий Кличко поздравил украинцев с 2220 годом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил жителей Украины с 2220 годом в понедельник, 27 декабря.

Экс-боксер, осознав, что оговорился, поправился и поздравил народ уже с 2222 годом.

«С хорошим настроением встречаем новый... 2220-й... 2222 год!» — видео с «поздравлением» опубликовали в Telegram-канале «Политика страны».

2 декабря Виталий Кличко оговорился и заявил, что дороги города будут посыпать снегом во время снегопада. По его словам, «все службы уведомлены... то есть все подготовлены».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021