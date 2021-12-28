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В Краснодаре более 40 тыс. жителей остались без тепла

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В Краснодаре из-за утечки на магистральном теплопроводе без тепла остались более 220 многоквартирных домов, в которых проживает свыше 40 тыс. человек. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«Поступила информация об утечке на магистральном теплопроводе подземного залегания диаметром 600 мм. <…> Частично прекращено теплоснабжение в Карасунском округе города: количество жилых домов — 223, количество населения — 42 тыс. человек, из них 13 тыс. детей», — отметили в ведомстве.

Кроме того, в зоне отключения также оказались 32 социально значимых объекта.

Согласно предварительной информации, причиной утечки стала изношенность теплопровода. В настоящий момент проходят восстановительные работы, которые планируют завершить к 03:00 мск 28 декабря.

Ранее в этот день прокуратура Воронежа начала проверку аварийного отключения отопления и горячей воды в 413 многоквартирных домах города, где проживает более 140 тыс. человек. Отключение оборудования на ТЭЦ-2 в Воронеже произошло из-за повреждения кабельной линии 26 декабря.

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