«Спартак» анонсировал мероприятия к 100-летнему юбилею клуба

Московский ФК «Спартак» анонсировал ряд мероприятий, приуроченных к столетию клуба. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщил глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

«Обо всех акциях, приуроченных к столетию «Спартака», сообщим в новом году. Планируется ряд мероприятий, в том числе затрагивающих и визуальную составляющую», — цитирует Зеленова «РИА Новости».

Ранее в этот день «Спорт-Экспресс» сообщал, что в 2022 году столичный ФК «Спартак» обновит эмблему начиная со следующего сезона. Новая эмблема уже используется в клубной продукции, а также при оформлении офиса команды, пишет RT. В новом ромбе будут изменены очертания буквы «С», а также расположенного в ней мяча.

На данный момент «Спартак» занимает девятую строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ). Также красно-белые завоевали путевку в 1/8 финала Лиги Европы.

23 декабря в «Спартаке» заявили, что зимой клуб продаст несколько футболистов, пишет Life.ru.

21 декабря бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, возглавивший накануне венгерский «Ференцварош», допустил свое возвращение в «Спартак». По его словам, он готов вернуться в команду при условии, если станет главным тренером. Соглашение Черчесова с венгерским клубом действует до 30 июня 2024 года, отмечает телеканал «360».