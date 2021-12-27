Строительство еще одного проблемного дома завершили в Хабаровске

В Хабаровске завершили строительство еще одного проблемного дома. В правах восстановлены 22 дольщика, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В прошлую среду, 22 декабря, застройщик получил разрешение на ввод здания в эксплуатацию. Речь идет о многоквартирном жилом доме на улице Лазо в Железнодорожном районе города, уточняет ИА AmurMedia.

Строительство началось в марте 2016 года и должно было занять не более трех лет. Однако застройщик неоднократно продлевал сроки действия разрешения на работы. Для скорейшего завершения строительства органами прокуратуры было организовано постоянное надзорное сопровождение.

На стройплощадку с проверками неоднократно приезжали руководство региональной прокуратуры и прокурор Железнодорожного района города. Как отмечают в ведомстве, это позволило наладить взаимодействие между различными органами и ведомствами, а также оперативно решать вопросы, затрудняющие процесс.