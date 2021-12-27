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Кличко потребовал развернуть территориальную систему обороны Киева

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Мэр Киева Виталий Кличко в понедельник, 27 декабря, на заседании с участием руководителя департамента муниципальной безопасности, командира бригады территориальной обороны украинской столицы, руководства прокуратуры, полиции и представителей армии выступил с требованием развернуть систему территориальной обороны города. Об этом сообщается на сайте правительства Киева.

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Отмечается, что к разным сценариям событий украинскую столицу побуждают подготовиться «заявления России».

«В частности, и к самому худшему. У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, отработана координация и действия всех служб и структурных подразделений», — заявил Кличко.

Кроме того, на заседании отмечалось, что система территориальной обороны Киева в целом должна заработать в ближайшее время, а в январе в городе состоятся командно-штабные учения. Сейчас проходит набор резервистов.

Ранее в этот день секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от партии «Голос» Роман Костенко заявил, что на данный момент нет серьезных оснований считать, что Россия может совершить нападение на Украину. Он подчеркнул, что «небольшие перемещения войск» около границы с Украиной не грозят стране вторжением. Кроме того, существенного «наращивания сил» не фиксируется.

В последнее время в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах России по «вторжению» на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

25 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не нападала ни на кого первой. Он подчеркнул, что заявления Украины и США об «агрессивных действиях» России делаются для того, чтобы разместить больше военной техники НАТО у границ страны.

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