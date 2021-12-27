Новый пешеходный мост «Арфа» торжественно открыли в Красноярске

В Красноярске возвели новый пешеходный мост, соединяющий Большой концертный зал краевой филармонии и музейный центр «Площадь мира». Церемония открытия состоялась 27 декабря при участии губернатора Александр Усса и главы города Сергея Еремина.

«Этот мост изготовлен в Красноярске. Спасибо строителям, которые не подвели и возвели объект в срок. И, конечно, работникам нашего легендарного КраМЗа, которые изготовили детали пролетных строений, эстакады и лестничного схода», - заявил губернатор.

Мост с вантовыми креплениями, которые называют «Арфами», состоит из четырех тыс. деталей. Гарантия на металлоконструкции и несущие системы составляет более 50 лет.

По словам мэра, с точки зрения конструктивного исполнения объект уникален. Его перила выполнены из стекла, а посередине отсутствуют опоры. Всё это создает иллюзию, будто мост парит в воздухе над улицей Карла Маркса.

Как отмечает ИА KrasnoyarskMedia, предыдущая переправа была признана аварийной и демонтирована в 2015 году. В феврале 2020-го глава региона поручил городской администрации ускорить процесс строительства нового моста.

«Шесть лет город провел без этого объекта, и всё это время не покидало чувство, что еще одной пешеходной связи на Стрелке — между площадью Мира и набережной — не хватает. Теперь она восстановлена», — подытожил градоначальник.