Два человека остаются в больнице после ДТП на объездной в Иркутске

В больнице № 3 Иркутска после ДТП на объездной остаются два человека. Об этом 27 декабря сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на источник в минздраве.

Авария произошла 26 декабря на объездной дороге Ново-Ленино. В аварии пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Несовершеннолетнего сразу после случившегося доставили в больницу. Медики осмотрели его и отпустили.

Изначально сообщалось о трех пострадавших, отмечает IrkutskMedia.

Днем 26 декабря на Ново-Ленинской объездной произошло сразу несколько дорожно-транспортных происшествий. Сначала в аварию попали Honda Fit и Mitsubishi Lancer, затем около них столкнулись Honda Torneo и автовоз Volvo. Водители легковушек вышли из машин, чтобы зафиксировать повреждения, но на них наехала Toyota Camry. Затем японская машина врезалась в Honda Torneo, уже участвовавшую в ДТП, и Toyota Corolla.

На месте работали три экипажа ГИБДД. Они регулировали движение в ручном режиме.