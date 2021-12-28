Энергетики и дагестанские СМИ обсудили проблемы региона

Представители «Россети Северный Кавказ» встретились с директором РИА «Дагестан» Магомедом Магомедовым, который поднял вопрос снабжения населения республики водой, электроэнергией и газом на пресс-конференции президента Владимира Путина.

За последние два года, сообщают в компании, финансирование региональной энергетики существенно увеличено. В 2022 году на подготовку к зиме электросетевого комплекса Республики Дагестан «Россети» планируют выделить около 1,17 млрд рублей. Также сейчас в правительстве на согласовании программа повышения надежности на 2022–2023 годы, которая позволит обновить оборудование, провести реконструкцию объектов. Объем финансирования — 7,68 млрд рублей.

Тем не менее хронические неплатежи, хищения энергоресурсов, высокие потери и большой процент бесхозяйных энергообъектов на территории республики препятствуют развитию электросетевого комплекса Дагестана, отметили участники встречи. В связи с хищением ресурсов, вызывающих перепады напряжения, «Россети Северный Кавказ» активизировали совместную работу с правоохранительными органами.

Магомедов заверил, что работа энергетиков по повышению надежности энергоснабжения будет сопровождаться информационной поддержкой.

«Энергетиками совместно с органами власти республики проводится совместная работа по консолидации бесхозных объектов на базе филиала «Дагэнерго». В настоящее время ведется активная инвентаризация объектов, не состоящих на балансе энергокомпании. Органы власти наравне с энергетиками заинтересованы в решении обозначенной проблемы», — передали слова заместителя гендиректора «Россети Северный Кавказ» Сергея Полякова на сайте организации. По его данным, сейчас компания эксплуатирует меньше половины электрических сетей, непосредственно обеспечивающих электроснабжение потребителей.

23 декабря Владимир Путин пообещал разобраться в вопросе энергетического кризиса в Республике Дагестан. Он рассказал о намерении проверить сведения о возможных сбоях в обеспечении регионов РФ углем для прохождения отопительного сезона. Таким образом он ответил на вопрос о том, что в некоторых регионах Алтайского края не смогли вовремя начать отопительный сезон из-за нехватки угля. По словам президента РФ, власти регионов докладывали о полной готовности к отопительному сезону.