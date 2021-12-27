В Москве закрыли две клиники за нарушение законодательства

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) закрыла в Москве из-за нарушений в работе две клиники, занимавшиеся процедурами по омоложению и косметическими услугами. В распоряжении «Известий» 27 декабря появились кадры, на которых показано, как выглядело одно учреждений до его закрытия.

Речь идет о клинике «Медлайн-Сервис», которая, согласно данным, доступным в Сети, предлагала клиентам широкий ассортимент различных услуг: от планирования беременности до колоноскопии.

Также учреждение обзавелось красиво оформленными профилями в соцсетях. Там клиент мог познакомиться с врачами, которые рассказывали о себе и своих достижениях в небольших статьях.

В «Медлайн-Сервис» проходили лечение мигранты, сообщил РЕН ТВ. Кроме того, Росздравнадзор выявил многочисленные нарушения с использованием незарегистрированных медицинских изделий и лекарств. Контора не имела права заниматься лечением пациентов: у клиники не было соответствующей лицензии.

В тот же день Росздравнадзор прекратил работу еще одной клиники — «Эвери» (AVClinic), где сотрудники без медицинского образования делали женщинам инъекции по увеличению губ. Также в AVClinic изъяли более 200 незарегистрированных медицинских изделий.

Руководство конторы публиковало в Сети рекламу, где утверждалось, что услугами клиники якобы пользуются певицы Зара и Вера Брежнева, добавили в Росздравнадзоре. По некоторым данным, исполнительницы готовятся привлечь клинику к ответственности.

Также в Росздравнадзора отметили, что название AVClinic схоже с брендом конторы, в которой обманывал клиентом скандально известный хирург-самозванец Емельян Брауде, одной из учениц которого была Алена Верди — от ее действий пострадали несколько пациентов.

Ранее, 15 июня 2020 года, лжехирург Алена Верди скончалась после того, как впала в кому.

Последние дни фигурантка уголовного дела находилась в крайне тяжелом состоянии. 30 мая она нарушила домашний арест, обнаружили женщину в косметологическом кабинете без сознания.

Первое заседание по делу Верди должно было пройти 4 июня, но она не явилась в суд, тогда общественности стало известно о ее коме.

Бывшие клиентки женщины обвинили ее в нанесении тяжкого вреда здоровью из-за ненадлежащего качества медицинских услуг. Одна из пациенток Верди после липосакции умерла менее чем через сутки после процедуры.

Как выяснили следователи, все дипломы лжехирурга — подделка, у нее не было образования для этой работы.