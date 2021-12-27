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Минздрав Подмосковья рассказал о работе медорганизаций в новогодние праздники

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В Московской области утвердили график работы государственных медицинских организаций в период новогодних праздников. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

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В ведомстве уточнили, что амбулаторно-поликлиническая служба, оказывающая помощь взрослому и детскому населению, а также женские консультации будут работать все дни за исключением 1 и 7 января. Аналогичный график будет действовать и в пунктах вакцинации в поликлиниках, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В Минздраве рассказали, что служба неотложной помощи поликлиник будет работать ежедневно с 8:00 до 23:00, пишет РИАМО. В стоматологиях прием пациентов будет идти все дни с 09:00 до 15:00, кроме 1 и 7 января.

По словам главы регионального ведомства Светланы Стригунковой, медорганизации готовы оказать медицинскую помощь всем, кто будет в ней нуждаться. Так, можно будет вызвать врача на дом, прийти на прием в поликлинику или пройти вакцинацию от COVID-19.

Записаться на прием можно через портал «Госуслуги» по телефону 122, а также в самой поликлинике, сообщает телеканал «360».

Ранее, 27 декабря, заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что центры вакцинации в столице будут работать все новогодние праздники без выходных, пишет RT.

Ранее Минтранс Московской области разъяснил работу автобусов в регионе во время новогодних праздников. До 31 декабря автобусы в регионе будут курсировать по расписанию рабочего дня. В пятницу, 31 декабря, они будут ходить до 03:00. В выходные дни 1, 2, 7, 8 и 9 января автобусы будут перевозить пассажиров по графику воскресенья, в остальные дни — по расписанию субботы.

Всего в январские праздники пассажиров будут обслуживать 7,5 тыс. автобусов.

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