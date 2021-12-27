Новую снегоплавильную станцию запустят в Нижнем Новгороде в начале 2022 года

На набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде в начале 2022 года планируют запустить новую снегоплавильную станцию. Об этом ИА «НьюсНН» сообщили в АО «Нижегородский водоканал».

По данным на 27 декабря, специалисты уже завершили установку камеры станции, подключили необходимое оборудование и возвели корпус канализационной насосной станции. Также выполнены работы по прокладке подводящего канализационного коллектора. Сейчас рабочие занимаются обустройством отводящего самотечного канализационного коллектора диаметром 800 мм.

Общая площадь станции составит 24,1 тыс. кв. м, а производительность – 7 тыс. кубометров в день.

По данным ИА «НьюсНН», в городе планируется возвести еще две станции снеготаяния. Их разместят в Московском и Автозаводском районах.