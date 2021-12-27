Прямой эфир
Экономика
Цена на нефть марки Brent превысила $77 впервые с конца ноября
Общество
Оплата картой «Тройка» стала доступна во всех автобусах «Мострансавто»
Наука
На орбиты вывели все 36 запущенных с Байконура спутников OneWeb
Общество
В Свердловской области отменили QR-коды в общественных местах
Общество
В Москве пробки на дорогах достигли девяти баллов
Мир
В Минобороны заявили о готовности к диалогу с НАТО
Мир
Петиция против воинского учета украинок набрала необходимые голоса
Общество
В РФ увеличат возраст получателей лекарств через «Круг добра»
Мир
Энергопуск второго блока БелАЭС запланировали на I квартал 2022 года
Мир
Байден подписал оборонный бюджет на 2022 год объемом около $770 млрд

Строительство здания ТЮЗа в Калуге завершат к 2024 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Калуге к 2024 года планируют завершить строительство нового здания Театра юного зрителя (ТЮЗа). Об этом министр культуры Калужской области Павел Суслов заявил на заседании регионального правительства 27 декабря.

По его словам, стоимость реализации проекта составляет 932,8 млн рублей. Новое здание театра позволить увеличить на 30% посещаемость театра, а также количество новых интересных постановок, пишет газета «Весть».

«Я уверен, что такие знаковые для Калужской области проекты, как открытие филиала Эрмитажа, строительство Театра юного зрителя, будут выполнены с максимальным качество, и в те сроки, которые обозначены в наших соглашениях», — прокомментировал губернатор Владислав Шапша.

Глава минкульта в свою очередь отметил, что здание театра будет «самым современным».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021