Строительство здания ТЮЗа в Калуге завершат к 2024 году

В Калуге к 2024 года планируют завершить строительство нового здания Театра юного зрителя (ТЮЗа). Об этом министр культуры Калужской области Павел Суслов заявил на заседании регионального правительства 27 декабря.

По его словам, стоимость реализации проекта составляет 932,8 млн рублей. Новое здание театра позволить увеличить на 30% посещаемость театра, а также количество новых интересных постановок, пишет газета «Весть».

«Я уверен, что такие знаковые для Калужской области проекты, как открытие филиала Эрмитажа, строительство Театра юного зрителя, будут выполнены с максимальным качество, и в те сроки, которые обозначены в наших соглашениях», — прокомментировал губернатор Владислав Шапша.

Глава минкульта в свою очередь отметил, что здание театра будет «самым современным».