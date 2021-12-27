Скончался создатель отряда «морских котиков» Ричард Марсинко

Коммандер Ричард Марсинко, ставший первым офицером, командовавшим легендарным подразделением американских спецназовцев ВМС США («морских котиков»), скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщили в понедельник, 27 декабря, родные военного.

«Прошлой ночью в рождественский вечер [25 декабря] мы потеряли героя <...> отставного командира спецназа ВМС, моего отца Ричарда Марсинко. Его наследие будет жить вечно. Он был настоящей легендой», — написал в Twitter сын Марсинко Мэтт.

В беседе с газетой The New York Times он уточнил, что причиной смерти его отца стал сердечный приступ. Мужчине был 81 год.

Марсинко получил задание по формированию нового подразделения после провала операции по освобождению заложников США в Иране в 1980 году. Он также возглавил созданный им отряд SEAL Team Six и командовал им три года, начиная с 1980-го.

После выхода в отставку Марсинко написал ставшую бестселлером автобиографию Rogue Warrior. Книга успешно продавалась на различных интернет-платформах.