Около 60 млн рублей направят на газификацию поселка в Тверской области

В поселке Оленино Тверской области запланированы работы по газификации стоимостью около 60 млн рублей. Об этом сообщает администрация Оленинского муниципального округа.

Из бюджета Тверской области на создание газовой инфраструктуры выделят 53 млн рублей. Еще 5,9 млн рублей должен предоставить сам муниципалитет, пишут «Тверские ведомости».

Как отмечают местные власти, в бюджете округа собственные средства отсутствуют. Поэтому им придется брать кредит на указанную сумму.

Также в Оленинском муниципальном округе продолжится выполнение Народной программы. Администрация предусмотрела 30 млн рублей на исполнение 69 наказов избирателей.