В Барнауле заявили о готовности городских служб к работе в праздники

В Барнауле к работе в период праздничных дней готовы все городские службы. Вопрос обсудили на расширенном аппаратном совещании, которое провел градоначальник Вячеслав Франк.

Как рассказал начальник управления ГО ЧС по городу Владимир Драчев, работа ведомства будет переведена в режим повышенной готовности. Графики дежурств оперативных служб уже сформированы.

«Организовано круглосуточное дежурство оперативной смены, в которую входит две единицы техники и 14 человек личного состава. Сформирован аварийный запас на случай возникновения аварийных ситуаций. Для обеспечения пожарной безопасности на круглосуточном дежурстве в 12 подразделениях пожарно-спасательного отряда будут находится 135 сотрудников и 31 единицы техники», — рассказал Драчев.

По словам главы УМВД России по городу Александра Майдорова, с 31 декабря по 9 января сотрудники полиции будут также работать в усиленном режиме. На улицах увеличат количество нарядов ДПС, пишет altapress.ru.

Кроме того, до 10 января установлено круглосуточное дежурство ответственных по городу, а также по каждому району. Круглосуточно будут работать диспетчерские и дежурные бригады всех городских служб, управляющих и сетевых организаций.