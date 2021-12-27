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На фоне холодов «Газпром» поставил рекорд по отбору газа из хранилищ

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На фоне резкого падения среднесуточных температур в России «Газпром» рекордно увеличил отбор газа из подземных хранилищ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании в понедельник, 27 декабря.

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«С 22 декабря производственный комплекс «Газпрома» работает в режиме осенне-зимних максимумов. Причина — аномально низкие температуры, которые фиксируются в среднем по суткам — до –17 градусов в регионах действия ЕСГ (Единой системы газоснабжения. — «Известия»)», — сообщили в «Газпроме».

Как рассказали в компании, такая температура — ниже климатической нормы на девять градусов. Так, в Петербурге в ночь на 26 декабря столбик термометра опустился до отметки –23 градуса.

В тот же день «Газпром» сообщил об историческом рекорде по суточным поставкам газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири».

Ранее, 14 декабря, Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) заключила с «Газпромом» соглашение о существенном увеличении экспорта газа в КНР в ноябре-декабре на заседании Совместного координационного комитета.

В ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил 15 декабря, что отношения России и Китая представляют собой настоящий образец в XXI веке. Глава государства также заявил, что двусторонние отношения отличает решимость превратить общую границу в пояс вечного мира и добрососедства.

При этом 18 декабря Nikkei Asia сообщило со ссылкой на источник, что два лидера обсудили проект «Сила Сибири – 2», проектирование которого началось 18 мая предыдущего года. Уточнялось, что сторонам еще предстоит договориться о цене предполагаемых поставок топлива. По данным источника, запуск трубопровода позволит России ликвидировать «зависимость от европейского рынка».

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