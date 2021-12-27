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В Минобороны заявили о готовности к диалогу с НАТО

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Министерство обороны России готово приступить к переговорам с Североатлантическим альянсом (НАТО) по гарантиям безопасности. Об этом заявил в понедельник, 27 декабря, заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, комментируя ход консультаций по проектам договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности.

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«Полагаем, что данное соглашение разработано в интересах как России, так и Европы в целом. Рассчитываем на серьезный, конструктивный разговор. Ждем от альянса скорейшей предметной реакции на наши предложения и готовы начать переговоры в любой удобный момент», — сказал Фомин.

По словам Фомина, в этом году страны НАТО потратили на военные нужды $1,174 трлн, этот показатель превышает военный бюджет РФ более чем в 18 раз. НАТО планирует военное сдерживание России, в то время как раньше альянс уделял внимание совместным проектам, интересным для НАТО, считает замглавы ведомства.

Вместе с тем Фомин подчеркнул, что Россия всегда была беспрецедентно открыта для конструктивного партнерства с Западом и провела добровольную демилитаризацию страны на своих западных рубежах.

Предложения по гарантиям безопасности, которые выдвинула Россия, были услышаны и в США, и на Украине, и в странах НАТО, сообщил в тот же день замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Москва настаивает в данный момент «на получении правовых, юридически обязывающих гарантий безопасности» от стран альянса, добавил он.

Ранее в этот день генсек ОДКБ Станислав Зась указал на то, что после предложений РФ к НАТО по гарантиям безопасности напряженность на восточноевропейском направлении должна снизиться.

По его словам, на западных границах зоны ответственности ОДКБ происходит наращивание военной инфраструктуры НАТО, в том числе группировок войск, способных решать наступательные задачи, организация опасных провокаций в непосредственной близости от границ государств — членов ОДКБ, а также усиление враждебной риторики, введение новых санкций.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил 24 декабря, что РФ рассчитывает в январе получить от США конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности. При этом он подчеркнул, что США и европейские страны проводят недвусмысленные маневры и учения в непосредственной близости границ РФ, а это не может не вызывать озабоченности российской стороны.

В тот же день представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о получении Москвой предложения от Североатлантического альянса провести встречу Совета Россия–НАТО в январе 2022 года. Она подтвердила готовность Кремля к прямому диалогу с НАТО по российскому проекту договоренностей о гарантиях безопасности.

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