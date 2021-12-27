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Прокуратура проконтролирует проверку нападения собаки на школьниц в Домодедово

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Прокуратура Подмосковья взяла на контроль результаты проверки, которая была начата после нападения собаки на двух несовершеннолетних в городском округе Домодедово. Об этом сообщили в понедельник, 27 декабря, в пресс-службе надзорного ведомства.

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«Результаты процессуальной проверки поставлены прокуратурой Московской области на контроль», — заявили в е агентству городских новостей «Москва».

Ранее в этот день старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольга Врадий сообщила о начале доследственной проверки после появления в СМИ информации о нападении бродячей собаки на двух подростков, которые направлялись в школу в микрорайоне Белые Столбы в Домодедово.

Следователям предстоит установить, какие меры были приняты ответственными должностными лицами для исключения таких ситуаций в округе, пишет РИАМО.

Процессуальное решение будет принято по результатам организованной проверки.

Ранее, 12 декабря, сообщалось, что в поселке Ноглики Сахалинской области стая бездомных собак напала на ребенка. Бабушка пострадавшего мальчика рассказала, что агрессивные псы расцарапали ему спину, а также покусали за уши и ноги. По ее словам, стаю прогнала случайная прохожая.

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