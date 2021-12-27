Путин поздравил со 100-летием сына Шарля де Голля

Президент России Владимир Путин 27 декабря направил поздравительную телеграмму в адрес ветерана французского движения Сопротивления, адмирала, сына бывшего президента Франции Шарля де Голля Филиппа.

Российский лидер тепло поздравил Филиппа де Голля со 100-летним юбилеем.

«Хотел бы выразить восхищение мужеством и героизмом, проявленными Вами в годы борьбы с фашистскими захватчиками, а также признательность за Ваше доброе отношение к нашей стране», — отмечается в послании президента РФ.

Путин также пожелал французскому ветерану доброго здоровья, благополучия и бодрости духа. Письмо по поручению президента передал в понедельник в Париже посол РФ во Франции Алексей Мешков.

После освобождения Парижа Филипп де Голль участвовал в наступлениях в Вогезах, Лотарингии, Эльзасе, в освобождении Кольмара, других сражениях Второй мировой войны. В боях он был ранен шесть раз. В послевоенное время учился в военных академиях, командовал кораблями.

Среди заслуженных ветераном многочисленных боевых наград — советский орден Отечественной войны первой степени.

Несколько лет назад адмирал потерял супругу и сейчас живет один, но его часто навещают четверо сыновей, внуки и правнуки, рассказал сын юбиляра Пьер де Голль ТАСС.

17 декабря Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил папу римского Франциска с 85-летием. Российский лидер особенно отметил высокий авторитет Франциска в мире, а также его вклад в развитие отношений между РФ и Ватиканом.