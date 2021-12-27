Проект «Кинокаток» запускают в Подмосковье

В период новогодних каникул в городских парках Московской области в рамках проекта «Кинокаток» состоятся бесплатные показы фильмов. В зонах катков на больших экранах под открытым небом посетителям будут демонстрировать праздничную кинопрограмму.

Подобные показы пройдут в парке Малевича в Одинцовском округе, в парках Егорьевска, Долгопрудного и Реутова.

Кинопрограмму составят из легендарных советских сказок «Новогодние приключения Маши и Вити», «Двенадцать месяцев» и «Морозко».

Кроме того, зрителям покажут трилогию популярного мультфильма «Снежная королева», пишет «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное министерство культуры.