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Проект «Кинокаток» запускают в Подмосковье

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В период новогодних каникул в городских парках Московской области в рамках проекта «Кинокаток» состоятся бесплатные показы фильмов. В зонах катков на больших экранах под открытым небом посетителям будут демонстрировать праздничную кинопрограмму.

Подобные показы пройдут в парке Малевича в Одинцовском округе, в парках Егорьевска, Долгопрудного и Реутова.

Кинопрограмму составят из легендарных советских сказок «Новогодние приключения Маши и Вити», «Двенадцать месяцев» и «Морозко».

Кроме того, зрителям покажут трилогию популярного мультфильма «Снежная королева», пишет «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное министерство культуры.

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