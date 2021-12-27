Сельские жители в Удмуртии жалуются на заснеженные дороги

В социальных сетях жители Удмуртии пожаловались на заснеженные дороги в деревнях и селах. По словам граждан, из-за снегопада они не смогли приехать на новогодние мероприятия, которые проходили в Ижевске.

«А мы вот с семьей не смогли попасть на новогодний праздник в городе сегодня. Потому что в деревне Сизево не чищены дороги. Снежные переметы такие, что даже на внедорожнике не проедешь. Диспетчерские службы игнорируют обращения. Может, больше тракторов закупите?» — написала сельчанка 26 декабря. В Якшур-Бодьинском районе произошла аналогичная ситуация, передает udm-info.ru.

По данным на 13 декабря, с начала заморозков в Ижевске 323 человека обратились в травматологическую больницу. Горожане получают травмы из-за гололеда. По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, больше всего жалоб на скользкие тротуары и дороги поступает из Ижевска и Сарапула. В частности, горожане сообщают о плохом состоянии тротуара на улице Ворошилова на подъеме к Ижевскому торгово-экономическому техникуму. Бречалов дал поручение проверить тротуары и дороги и тщательнее работать с обращениями местных жителей по поводу уборки улиц.