Запасы в Загорском водохранилище Крыма увеличились в 20 раз с начала года

В Загорском и Счастливенском водохранилищах Крыма запасы воды превысили 26 млн кубометров, что позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение ялтинского региона в течение года. Об этом сообщила глава местной администрации Янина Павленко со ссылкой на руководителя предприятия «Водоканал ЮБК» Алексея Григорьева.

«В Загорском водохранилище — свыше 20 млн кубометров воды, это 87% от общего объема, в то время как в январе 2021 года было чуть более миллиона кубометров. В Счастливенском — 6 млн, или 57% от объема (год назад — чуть более 2,5 млн кубометров). Этого объема хватит как минимум на целый год бесперебойного водоснабжения Большой Ялты», — цитирует главу города ИА «Крыминформ».

По словам Павленко, оптимистичный прогноз оправдается даже при отсутствии притока воды в ближайшее время. Однако имеются еще и снежные запасы на плато, продолжается забор воды из восполняемых природных источников — Хаста-Баш, Уч-Кош и Массандровского водопада.

16 ноября вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что вода, пробы которой были взяты под Азовском морем, оказалась пресной и пригодной для питья. В дальнейшем ее планируется использовать для снабжения Крыма. Суммарные объемы запасов будут известны в 2022 году.

Идея добычи воды из-под Азовского моря принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Он представил ее на итоговой пресс-конференции в конце прошлого года, комментируя актуальный на сегодняшний день вопрос поиска альтернативных источников снабжения населения Крыма питьевой водой.