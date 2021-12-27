Виртуальный дом ремесел открыли в Забайкалье

В Забайкальском крае перед Новым годом открыли виртуальный дом ремесел. В нем уже есть шесть мастер-классов.

Так, любой желающие может научиться шить традиционных тряпичных кукол или бурятскую шапку, плести тесемку, создавать нагрудное бурятское украшение «Энгэр» и маски колядовщика «Коза», пишет transsibinfo.com.

17 ноября сообщалось об утверждении правительством обновленного перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. В список, в частности, включили отдельные части Забайкальского края.