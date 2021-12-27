В Минтрансе Подмосковья рассказали о работе общественного транспорта в праздники

Минтранс Московской области разъяснил работу автобусов в регионе во время новогодних праздников. Об этом говорится на сайте ведомства.

До 31 декабря автобусы в регионе будут курсировать по расписанию рабочего дня, пишет «Москва 24».

В пятницу, 31 декабря, они будут ходить до 03:00. В выходные дни 1, 2, 7, 8 и 9 января они будут перевозить пассажиров по графику воскресного дня, в остальные дни — по расписанию субботы, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Всего в январские праздники пассажиров будут обслуживать 7,5 тыс. автобусов, пишет РИАМО. Для оперативного реагирования в эти дни продолжит работу штаб областного Минтранса.

Ранее 27 декабря стало известно, что отделения «Почты России» в новогодние праздники будут работать по измененному графику. Как отмечает RT, 31 декабря почтовые отделения будут работать по графику воскресенья, за исключением круглосуточных отделений Москвы (101000, 107241, 121099) и Петербурга (191036): они будут принимать клиентов до 21:00. Круглосуточные отделения возобновят работу 1 января в 10:00. Для всех остальных отделений 1, 2 и 7 января станут выходными.

17 декабря мэр Москвы Сергей Собянин отдал поручение о продлении работы метро и МЦК на всю новогоднюю ночь. Кроме того, работу МЦД продлят до 02:30. Помимо этого, 16 существующих ночных маршрутов будут работать в обычном режиме