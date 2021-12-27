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Жители Приморья устроили флешмоб в холодную погоду

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Жители Приморского края решили использовать установившиеся в регионе морозы для запуска флешмоба — #дубакчеллендж.

Любой желающий может присоединиться к этой акции. Для этого необходимо выплеснуть из стакана или термоса горячую воду, чтобы создать эффект замерзшего салюта. Речь идет о так называемом «эффекте мпембы» — быстрое замерзание горячей воды на морозе. Фото своих «салютов» надо выложить в Instagram.

22 декабря в Приморском крае установилась морозная погода. Местами столбики термометров опускались до –50 градусов, пишет Vostokmedia.

Ранее врачи предупредили россиян об опасности аллергии на холод. Ее ошибочно путают с легким обморожением, однако она способна приводить к крапивнице, отеку Квинке, бронхоспазмам и даже анафилактическому шоку.

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