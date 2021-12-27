QR-коды в свердловских ресторанах и фитнес-центрах отменили до 15 января

QR-система отменена в Свердловской области до 15 января. Об этом 27 декабря губернатор региона Евгений Куйвашев написал в Instagram.

Подтверждение о прививке от коронавируса или о перенесенном COVID-19 не нужно будет предъявлять на входе в отдельно стоящие магазины, заведения общепита, салоны красоты, прачечные и химчистки, фитнес-центры, детские комнаты.

Глава области отметил, что это стало возможным «благодаря прививкам и другим мерам профилактики».

Однако в кинотеатры по-прежнему можно попасть, имея QR-код.

«Кинотеатрам разрешим стороцентную наполняемость, но при том условии, что все посетители будут с QR-кодами», — уточнил Куйвашев.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области отменили QR-систему для посещения торгово-развлекательных центров и магазинов с 22 декабря до 20 января.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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