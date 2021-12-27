Прямой эфир
Экономика
Цена на нефть марки Brent превысила $77 впервые с конца ноября
Общество
Оплата картой «Тройка» стала доступна во всех автобусах «Мострансавто»
Общество
Украшенные дизайнерами на Кузнецком Мосту новогодние елки подарят детдомам
Общество
В Свердловской области отменили QR-коды в общественных местах
Общество
В Москве пробки на дорогах достигли девяти баллов
Мир
В Минобороны заявили о готовности к диалогу с НАТО
Мир
Петиция против воинского учета украинок набрала необходимые голоса
Общество
В РФ увеличат возраст получателей лекарств через «Круг добра»
Экономика
В ФРГ заявили о выполнении Россией контрактных обязательств по поставкам газа
Общество
Спасатели нашли совершивший жесткую посадку под Ижевском вертолет Ми-2
Сюжет:

QR-коды в свердловских ресторанах и фитнес-центрах отменили до 15 января

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

QR-система отменена в Свердловской области до 15 января. Об этом 27 декабря губернатор региона Евгений Куйвашев написал в Instagram.

Лавина не установлена: станет ли «Омикрон» доминировать в России
Вирусологи не исключают роста заражений этим вариантом коронавируса в двух столицах, но не видят в этом повода для паники

Подтверждение о прививке от коронавируса или о перенесенном COVID-19 не нужно будет предъявлять на входе в отдельно стоящие магазины, заведения общепита, салоны красоты, прачечные и химчистки, фитнес-центры, детские комнаты.

Глава области отметил, что это стало возможным «благодаря прививкам и другим мерам профилактики».

Однако в кинотеатры по-прежнему можно попасть, имея QR-код.

«Кинотеатрам разрешим стороцентную наполняемость, но при том условии, что все посетители будут с QR-кодами», — уточнил Куйвашев.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области отменили QR-систему для посещения торгово-развлекательных центров и магазинов с 22 декабря до 20 января.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021