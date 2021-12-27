В Минцифры рассказали о штатном режиме работы портала госуслуг

Портал госуслуг работает в обычном режиме, данные пользователей надежно защищены. Об этом сообщили в понедельник, 27 декабря, в пресс-службе Минцифры РФ, комментируя сведения о возможной утечке персональных данных.

Ранее в этот день стало известно об утечке исходного кода портала. В «Госуслуги» было направлено соответствующее уведомление.

В Минцифры уточнили, что в настоящий момент проведенный мониторинг выявил недостатки в работе одного из региональных порталов, который не имеет доступа к данным федерального портала и пересечения исходных кодов с ним.

Кроме того, была проведена проверка ряда других региональных и федеральных систем. В ходе проверки пересечения исходных кодов с федеральными «Госуслугами» выявлены не были.

«Проверка всей инфраструктуры электронного правительства также не выявила угроз несанкционированного доступа к исходным кодам. Организован дополнительный мониторинг возможных атак на инфраструктуру регионального портала», — отмечается в заявлении ведомства, которое находится в распоряжении «Известий».

Ранее, 16 декабря, глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил о планах на введение второго фактора авторизации на портале госуслуг. По его словам, данная мера позволит снизить риски кражи учетных записей злоумышленниками.

Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T. Hunter Игорь Бедеров в свою очередь добавил, что вопрос установки двухфакторной системы идентификации по умолчанию каждому пользователю является актуальным и востребованным. Он также рекомендовал не сохранять пароль от портала госуслуг в браузере, а использовать для этого внешнее приложение — менеджер паролей.