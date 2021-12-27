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Ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту 36 спутников связи OneWeb

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В 16 часов дня с космодрома Байконур стартовал «Союз-2.1б». Ракета-носитель выводит на орбиту 36 спутников связи OneWeb, сообщает телеканал «Известия». Аппараты отделяются в несколько этапов. Выведение на орбиту занимает более четырех часов. Таким образом, группировка британских спутников увеличивается до 394. Пока это самый массовый запуск аппаратов OneWeb с Байконура. В прошлый раз одновременно выводили на орбиту по 34 спутника.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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