Движение по зимнику Якутск – Нижний Бестях открыли раньше времени

Движение по ледовому автозимнику Якутск – Нижний Бестях открыли 27 декабря. Речь идет о части федеральной автомобильной дороги Р-504 «Колыма» через реку Лену.

Открытие произошло досрочно — по планам движение должны были запустить 5 января.

Исходя из фактической толщины льда, по ледовой дороге разрешили передвигаться автомобильному транспорту грузоподъемностью до 10 т.

Общая протяженность зимника по Лене составляет 12 км. С обоих берегов реки и основных полос обустроили подходы в каждом направлении, устроили резервно-технологические полосы для обеспечения бесперебойного движения автотранспорта.

На въездах на ледовую дорогу дорожные службы будут нести дежурство в круглосуточном режиме, пишет ИА SakhaNews.