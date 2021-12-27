Прямой эфир
Экономика
Цена на нефть марки Brent превысила $77 впервые с конца ноября
Общество
Оплата картой «Тройка» стала доступна во всех автобусах «Мострансавто»
Общество
Украшенные дизайнерами на Кузнецком Мосту новогодние елки подарят детдомам
Общество
В Свердловской области отменили QR-коды в общественных местах
Общество
В Москве пробки на дорогах достигли девяти баллов
Мир
В Минобороны заявили о готовности к диалогу с НАТО
Мир
Петиция против воинского учета украинок набрала необходимые голоса
Общество
В РФ увеличат возраст получателей лекарств через «Круг добра»
Экономика
В ФРГ заявили о выполнении Россией контрактных обязательств по поставкам газа
Общество
Спасатели нашли совершивший жесткую посадку под Ижевском вертолет Ми-2

Движение по зимнику Якутск – Нижний Бестях открыли раньше времени

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Движение по ледовому автозимнику Якутск – Нижний Бестях открыли 27 декабря. Речь идет о части федеральной автомобильной дороги Р-504 «Колыма» через реку Лену.

Открытие произошло досрочно — по планам движение должны были запустить 5 января.

Исходя из фактической толщины льда, по ледовой дороге разрешили передвигаться автомобильному транспорту грузоподъемностью до 10 т.

Общая протяженность зимника по Лене составляет 12 км. С обоих берегов реки и основных полос обустроили подходы в каждом направлении, устроили резервно-технологические полосы для обеспечения бесперебойного движения автотранспорта.

На въездах на ледовую дорогу дорожные службы будут нести дежурство в круглосуточном режиме, пишет ИА SakhaNews.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021