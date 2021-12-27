ЦБ опроверг информацию о планах усилить контроль за переводами физлиц

Центральный банк РФ 27 декабря опроверг информацию о том, что он будет запрашивать у банков сведения обо всех денежных переводах россиян, в том числе персональные данные отправителей и получателей.

В пресс-службе регулятора уточнили, что нововведение коснется сбора информации о причастных к проведению нелегальных операций. Например, в поле зрения ЦБ попадут платежи от нелегального бизнеса в нелегальные онлайн-казино и финансовые пирамиды.

Уточняется, что если крупный перевод совершается на счета одних и тех же получателей за несколько часов, то, скорее всего, он нелегальный.

Также в случае выявления рисков на основе имеющихся в регуляторе данных некоторые кредитные организации должны будут предоставить «обезличенные реестры тех переводов физлиц, которые соответствуют определенным критериям». При этом информацию о физических лицах ЦБ запрашивать не будет.

Новость о том, что якобы планируется введение новой отчетности о переводах между физическими лицами, появилась ранее в понедельник.

Также 27 декабря сообщалось о разработке концепции передачи данных клиента между банками с его согласия с помощью открытых программных интерфейсов.