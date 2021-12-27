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Проект поправок в конституцию Белоруссии опубликован для всенародного обсуждения

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В Белоруссии обнародовали проект изменений и дополнений в конституцию страны для обсуждения населением. Документ размещен на сайте БелТА.

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Так, согласно проекту, один и тот же человек не может занимать пост главы государства более чем два срока подряд. Сейчас президент Белоруссии имеет право избираться неограниченное количество раз.

Кроме того, Всебелорусское народное собрание наделят правом смещения с должности главы государства. Члены собрания могут принять такое решение в случае систематического или грубого нарушения конституции президентом либо совершения им государственной измены или иного тяжкого преступления.

В случае гибели президента в результате покушения на его жизнь, совершения акта терроризма, военной агрессии, вследствие иных действий насильственного характера госорганы действуют в соответствии с решениями Совета безопасности. Также в таком случае должен быть введен режим чрезвычайного или военного положения, а заседания Совбеза будут проводиться под руководством председателя Совета республики.

После того как глава государства сложит свои полномочия, он может пожизненно стать членом Совета республики.

Также в главном документе страны может быть закреплен запрет на финансирование проведения выборов другими государствами, иностранными организациями и гражданами.

Помимо этого, проект предполагает возможность предоставлять убежище иностранцам и лицам без гражданства, подвергающимся преследованию в других государствах.

Отмечается, что в документе сказано, что «Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств».

23 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что референдум по изменениям в конституцию состоится в феврале. Он добавил, что в случае изменения закона система управления в государстве будет отстроена заново.

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