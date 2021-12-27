Немецкий поставщик электроэнергии Stromio заявил о приостановке работы

Германская энергетическая компания заявила о приостановке работы. Stromio не может поставлять электричество из-за кризиса. Высокие цены на газ и уголь приносят компании убытки, передает телеканал «Известия». С проблемами могут столкнуться сотни тысяч потребителей. В этом году в ФРГ 38 поставщиков энергии заявили о банкротстве. Из них 12 компаний прекратили работу, 26 — закроются 31 декабря.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.