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Четыре человека умерли от отравления угарным газом под Пензой

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В городе Сердобске в квартире жилого дома по улице М. Горького были найдены тела троих мужчин и одной девушки, которые скончались, по предварительным данным, из-за отравления угарным газом. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщил Сердобский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Пензенской области на своем сайте.

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Случаи отравления в жилых домах чаще всего связаны с беспечностью их жителей

По данному факту ведомство возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

«При осмотре на телах погибших каких-либо повреждений не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств гибели четырех человек», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день стало известно, что в Татарстане двое несовершеннолетних детей отравились угарным газом в квартире, их госпитализировали.

Во время проверки повреждений оборудования и утечки газа обнаружено не было, заявили в прокуратуре города Бугульма.

Отмечается, что специалисты изучают причины произошедшего и проверяют исполнение законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования.

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