Украшенные дизайнерами на Кузнецком мосту новогодние елки подарят детдомам

Новогодние елки, украшенные известными российскими дизайнерами, подарят московским детским домам. Об этом руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сообщил в понедельник, 27 декабря.

«В этом году была предложена тема украсить елки в честь разных городов мира. Также сами дизайнеры изъявили желание и украсили маленькие елочки, которые наряжены так же, как выставленные большие, и эти елки будут доставлены благотворительными фондами в детские дома», — сказал Немерюк агентству городских новостей «Москва».

Он напомнил, что на улице Кузнецкий Мост уже не первый год ставят елки, которые известные российские дизайнеры украшают, используя различные концепции, пишет Life.Ru.

Традиционная галерея модных новогодних елей, в украшении которых приняли участие известные стилисты, композиторы, артисты балета и музыканты, открылась в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество», отмечает РИАМО.

Ранее в этот день кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, заместитель главного врача по детству Химкинской областной больницы Нарине Сугян сообщила, что детям с 6 лет можно встречать Новый год под бой курантов. При этом она отметила, что малышам до трех лет вообще не следует нарушать режим дня, поэтому и 31 декабря, и 1 января у них должны пройти в привычном ритме.