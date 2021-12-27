Появилось видео с места поисков вертолета Ми-2 под Ижевском

В распоряжении «Известий» оказалась видеозапись поисковой операции на месте жесткой посадки вертолета Ми-2 под Ижевском. Воздушное судно попало в вихревой поток, в результате чего вертолет заболтало и он упал, сообщил 27 декабря источник «Известий».

Уточнялось, что два человека, находившиеся на борту, выжили.Также стало известно, что последствия падения были смягчены за счет небольшой высоты, на которой находился вертолет, и снежного покрова.

О том, что вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку под Ижевском, стало известно ранее в этот день.

В МЧС России заявили, что сообщение о жесткой посадке вертолета в Якшур-Бодьинском районе республики поступило от пилота судна в 14:15 мск.

По предварительным данным следователей, перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации. На место происшествия направились следователи.

Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов сказал, что на место также выехали три бригады скорой медицинской помощи — реанимационная, врачебная и фельдшерская.