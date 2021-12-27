Порядка 30 волков застрелили с начала зимы в Коми

С начала декабря в Коми отстрелили 29 волков. Животные заходили на территорию населенных пунктов. Такие данные ИА FlashNord сообщили в республиканском министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Так, волчицу застрелили в Корткеросском районе, неподалеку от села Намск, на реке Локчим. На следующий день в капкан попался волк у села Айкино. Еще одного хищного зверя застрелили на правом берегу реки Вычегды напротив деревни Койтыбож.

Власти республики установили сумму денежного вознаграждения за добытых волков — 20 тыс. рублей за особь. Специалисты просят сообщать о появлении хищников в населенных пунктах в единую дежурную диспетчерскую службу района или по телефону 112.

В начале декабря жители села Зеленец в Сыктывдинском районе Коми пожаловались на волков, которые убивали их домашних животных. Они в панике требовали от местных властей решить эту проблему.