Всё чаще звучат заявления о том, что для достижения в России коллективного иммунитета необходимо провести 100-процентную вакцинацию граждан. Надо понимать, что 100% привитых — это идеал, к которому все страны, в том числе и Россия, стремятся. Однако он практически недостижим.

Во-первых, есть люди, которым вакцинация противопоказана по медицинским причинам. Разумеется, медотводы никто отменять не будет. Во-вторых, у нас достаточно большая часть населения воспринимает вакцинацию слишком негативно. В-третьих, существует проблема фальшивых сертификатов о прививках, борьбе с которыми, на мой взгляд, не придается достаточного значения.

Тем не менее, стремясь к заветной цели в 100%, мы сможем привить как можно больше людей — например, 80–90%. Важным показателем успеха вакцинации станет отсутствие длительного перерыва между прививками (не более пяти–шести месяцев — именно такой идеальный срок для ревакцинации показывают проведенные исследования).

Получить высокий уровень коллективного иммунитета невозможно без вакцинации детей. В ближайшее время начнут прививать подростков. Это важно. Хотя подростки, как правило, переносят ковид легче и редко от него умирают, они являются переносчиками вируса.

Предполагается, что прививку несовершеннолетним будут делать только с согласия родителей. Но они станут принимать решение на основе своих — иногда негативных — взглядов на вакцинацию. Тогда о каких 100% привитых может идти речь?

У нас часть людей считает, что после прививки их жизнь кардинально изменится в худшую сторону, скорректируется их наследственность, их чипируют и т. п. Как будто их в детстве не вакцинировали от других болезней! Вести диалог с такими людьми, пытаться что-то объяснить — можно, но рассчитывать на большой успех трудно.

Государство может оказывать определенное давление, поскольку речь идет о чрезвычайном положении, о пандемии, с которой нужно бороться. Я не знаю, насколько в такой ситуации нужно полагаться на мнения и пожелания людей, плохо разбирающихся в медицинских проблемах. Сейчас получается, что мы вежливо спрашиваем у наших сограждан: хотите вы бороться с этой напастью, или пусть люди умирают?

Рано или поздно пандемия кончится и без вакцинации. Только это потребует длительного времени, и умрет очень много людей. Если мы готовы позволить им умереть, то, конечно, можно и не прививаться.

Вакцинация спасает жизни. К примеру, оспы у нас нет именно потому, что почти 100% населения от нее своевременно привиты. Сам вирус искоренен благодаря вакцинации. Или тяжелейшее детское заболевание, ведущее к инвалидности — полиомиелит — тоже практически истреблено. Всё благодаря тому, что с 1960 года от этой болезни прививают всех детей, включая грудных младенцев. Иммунизация против кори, дифтерии, столбняка, коклюша спасла огромное число жизней.

Что касается вакцинации младенцев от коронавируса, то мне представляется правильным прививать детей с трех лет. Младенцы получают антитела от матери внутриутробно и при кормлении грудным молоком. Именно поэтому беременных и кормящих нужно прививать обязательно. Вопрос о детях до трех лет еще рассматривается научным сообществом, но детей старше этого возраста прививать не только можно, но и нужно.

Эффективная вакцина «Спутник V» и ее варианты разработаны в нашей стране. Благодаря поддержке государства решена и трудная задача массового биотехнологического производства такой вакцины. Сейчас есть возможность привить всё население страны, была бы поддержка людей. Но ее явно недостаточно. Необходимы более решительные действия власти.

Люди ценят комфорт. Это нужно использовать. Поэтому с февраля по всей стране планируется ввести QR-коды, дающие доступ к развлечениям, поездкам, а это всё-таки мощный инструмент принуждения. Я считаю, что любая мера, направленная на увеличение процента вакцинированных, оправдана. Понятно, что заковывать в кандалы и насильно колоть вакцину, как это было в Великобритании в XIX веке во время эпидемии оспы, никто не будет. Но давление с помощью QR-кодов и штрафов целесообразно. Без него, к сожалению, не достичь высоких показателей коллективного иммунитета. Сроки окончания пандемии зависят в первую очередь от его достижения.

Есть и биологические аспекты завершения пандемии, такие как постоянные мутации вируса. У каждого из них есть важные свойства: способность размножаться и распространяться; способность вызывать болезнь и смерть; способность вызывать иммунитет к повторному заражению и способность противостоять действию вакцин.

Способность размножаться и распространяться охраняется естественным отбором, поэтому в полной мере не исчезнет. Но она может ослабнуть при многочисленных циклах размножения вируса в организме иммунных людей в результате многочисленных мутаций. Способность вызывать смерть не особо нужна самом вирусу — ведь если умрут все носители, он и сам перестанет существовать. Поэтому способность убивать вирус будет терять в первую очередь. Вакцинация способствует потере этого свойства. На протяжении двух лет, которые длится пандемия, мы видим определенное снижение летального эффекта коронавируса. Третье свойство будет преодолеваться путем модификации вакцин.

Вирус может мутировать очень сильно. Но варианты, которые распространяются по всему миру, появляются не так часто. С начала эпидемии у нас было всего четыре основных варианта вируса: так называемый уханьский, «Альфа» (британский), «Дельта» (индийский). Сейчас возник «Омикрон» (южноафриканский). Я полагаю, что на «Омикроне» всё может закончиться, если мы будем активно прививаться и соблюдать противоэпидемические меры.

Автор — профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи

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