Недостроенный дом в центре Белгорода ушел с торгов за 262,5 млн рублей

В Белгороде выкупили с торгов недостроенный дом на улице Пушкина, 20. Стоимость составила 262,5 млн рублей, новым владельцем стало местное ООО «Федосеевка», сообщает 27 декабря ИА «Абирег».

Фирма получила недострой площадью 12 тыс. кв. м, право аренды участка под ним в 2,67 тыс. кв. м, а также земельного участка на Свято-Троицком бульваре в 156 кв. м.

Начальная стоимость лота составляла 210 млн рублей. Помимо «Федосеевки» в торгах участвовали еще три компании.

Здание на улице Пушкина, 20, начало возводить АО «Инвестиционная компания «Строитель Белогорья». В марте 2021 года ее признали банкротом. С соответствующим заявлением обратился банк, которому фирма задолжала 872,8 млн рублей.