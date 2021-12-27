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Эксперт предрек Зеленскому неприятности из-за ближайшего окружения

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Должностные лица, приближенные к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, могут спровоцировать кризис в стране, а глава государства может попасть в тяжелую ситуацию. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщил в комментарии каналу «Наш» политолог Александр Лазарев.

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Руководители украинских органов власти не могут нормально управлять страной, подчеркнул эксперт, отметив, что Зеленскому нужно задуматься над этой проблемой.

«Ему необходимо было вокруг себя сформировать команду, которая могла объективно анализировать и доносить ему информацию. Судя по тому, какая команда сформирована, тут либо президента обманули, либо он сам обманываться рад», — считает Лазарев.

Без изменения кадровой политики стабилизировать ситуацию не удастся, убежден специалист.

Ранее, 23 декабря, депутаты Верховной рады от партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» обратились с заявлением о государственной измене Владимира Зеленского. В партии считают, что во время нахождения Зеленского у власти «Украина утратила энергетическую независимость и начала покупать уголь у страны-агрессора».

20 декабря опрос показал уровень недоверия украинцев к Зеленскому. Ему доверяют лишь 38% граждан, в то время как 61% жителей страны, наоборот, не верят главе государства.

Антирейтинг возглавил Порошенко — ему не доверяют 75% опрошенных граждан. На втором месте — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (73%).

Почти 70% украинцев считают неправильным курс государства. Такие данные следуют из исследования социологической группы «Рейтинг», опубликованного 9 апреля.

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