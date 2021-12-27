Эксперт предрек Зеленскому неприятности из-за ближайшего окружения

Должностные лица, приближенные к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, могут спровоцировать кризис в стране, а глава государства может попасть в тяжелую ситуацию. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщил в комментарии каналу «Наш» политолог Александр Лазарев.

Руководители украинских органов власти не могут нормально управлять страной, подчеркнул эксперт, отметив, что Зеленскому нужно задуматься над этой проблемой.

«Ему необходимо было вокруг себя сформировать команду, которая могла объективно анализировать и доносить ему информацию. Судя по тому, какая команда сформирована, тут либо президента обманули, либо он сам обманываться рад», — считает Лазарев.

Без изменения кадровой политики стабилизировать ситуацию не удастся, убежден специалист.

Ранее, 23 декабря, депутаты Верховной рады от партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» обратились с заявлением о государственной измене Владимира Зеленского. В партии считают, что во время нахождения Зеленского у власти «Украина утратила энергетическую независимость и начала покупать уголь у страны-агрессора».

20 декабря опрос показал уровень недоверия украинцев к Зеленскому. Ему доверяют лишь 38% граждан, в то время как 61% жителей страны, наоборот, не верят главе государства.

Антирейтинг возглавил Порошенко — ему не доверяют 75% опрошенных граждан. На втором месте — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (73%).

Почти 70% украинцев считают неправильным курс государства. Такие данные следуют из исследования социологической группы «Рейтинг», опубликованного 9 апреля.