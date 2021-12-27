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Экономист Григорьева сообщила, что пенсионеры в декабре получат деньги за январь 2022 года

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Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева 27 декабря сообщила, что пенсионеры, которые получают выплаты первого числа каждого месяца через офисы «Почты России», в конце года получат пенсию за январь.

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По словам эксперта, это связано с праздничными выходными. Также Григорьева отметила, что в стране нет единого графика пенсионных выплат — «в разных регионах пенсии перечисляются в банки и почтовые отделения по-разному».

Сведения о сроках выплат можно получить по контактным телефонам региональных ПФР, добавила специалист в беседе с «Прайм».

Также в декабре поступит прибавка к пенсиям россиян, уволившихся в августе этого года. Помимо этого, в последний месяц года была проведена индексация выплат к страховой пенсии для людей в возрасте старше 80 лет.

24 декабря стало известно, что пенсионеры, которые проживают в селах, могут получить прибавку к выплатам в размере 25% от ее суммы.

Уточняется, что на прибавку могут рассчитывать граждане, проработавшие в сельхозе не менее 30 лет, живущие именно в селе или деревне, а также нигде не работающие в данный момент.

Также при перерасчете учитывается стаж в колхозах, совхозах и других таких предприятиях. Всего в список вошли свыше 500 профессий.

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