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Глава Татарстана Минниханов заявил о готовности исполнять закон о региональной власти

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Республика Татарстан будет исполнять закон о региональной власти, подписанный 21 декабря президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 27 декабря сообщил глава субъекта Рустам Минниханов.

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В частности, в республике ранее не поддержали приведение названия должностей глав регионов к единообразию. По словам Минниханова, эта позиция была донесена до Москвы.

«Закон уже принят, позиция нашего парламента была известна. Понятно, что есть сложившиеся исторические вещи, которые присутствуют. Мы должны уметь слушать друг друга… Понятно, что закон принят и мы законопослушные люди», — сказал Минниханов.

Законопроект внесли в Госдуму председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас 27 сентября. 14 декабря документ поддержали во втором и третьем чтениях на пленарном заседании Госдумы. 15 декабря Совет Федерации одобрил закон.

В сентябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин с пониманием относится к особенностям регионов, в которых глава субъекта именуется президентом, но считает, что следует прийти к единообразию.

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