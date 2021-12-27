Эксперт предупредил об убытках украинского бизнеса из-за цен на газ

Порядка 50% украинских предприятий понесут финансовые потери в связи с высокой стоимостью голубого топлива. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщил изданию «Апостроф» бывший премьер страны, руководитель Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий Кинах.

«По результатам регионального исследования процессов на предприятиях, проведенного УСПП, оказалось, что минимум 50% производств получат убытки в результате значительного увеличения стоимости энергоносителей», — сказал Кинах.

Инфляция в промышленности Украины в данный момент стала рекордной, достигнув 57%, подчеркнул политик.

«Ее колоссальный разрыв с потребительской инфляцией, которая составляет всего 10,3%, станет одной из причин затяжного кризиса на внутреннем рынке, если государство не примет меры», — подчеркнул экс-премьер.

В тот же день лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что власти Украины обманывают граждан страны в вопросах поставок газа из Европы, на самом деле топливо по-прежнему российское.

Она подчеркнула, что в европейских государствах нет таких объемов топлива, которые необходимы для обеспечения Украины.

Согласно теории Тимошенко, для фальсификации прокачки топлива из Европы власти соорудили специальную трубопроводную перемычку, через которую газ двигался по кругу, а после его регистрировали на таможне. Лидер политсилы подчеркнула необходимость привлечь к уголовной ответственности всех участников данного сговора.

Согласно данным лондонской биржи ICE на 21 декабря, цена на газ в Европе превысила отметку $2300 за 1 тыс. куб. м впервые за время биржевых торгов. Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на пике росла на 24%, достигая $2,3 тыс. за тысячу кубометров.

При этом стоимость топлива упала ниже $1,2 тыс. за 1 тыс. куб. м. 24 декабря. По словам председателя комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития Виктора Хайкова, одним из серьезных факторов роста цен на голубое топливо стала политика Европы по отказу от долгосрочных контрактов на его поставку в пользу спотовых — это привело к дефициту данного ресурса.

17 декабря глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил, что компания не сможет удерживать тарифы на газ для граждан на текущем уровне из-за подорожания топлива в Европе. Как убежден глава компании, украинцам в текущих условиях следует экономить на газе, чтобы не зависеть от импорта.

Украина с 2015 года отказалась от прямых закупок российского газа, заявляя о реверсе из Европы.