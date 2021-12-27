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На Украине высказались о невозможности начала войны с Россией

Климкин: «большая война» между Украиной и Россией невозможна
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Реальная «большая война» между Россией и Украиной невозможна, поскольку связана для российской стороны с очень высокими рисками. Об этом заявил в понедельник, 24 декабря, бывший глава МИД Украины Павел Климкин в программе «Реальная политика» на телеканале «Украина 24».

По его словам, президент РФ Владимир Путин осознает, что реальное большое военное вторжение связано для него с большими рисками. При этом министр добавил, что Кремль якобы хочет поставить Запад и Киев «на растяжку».

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«И даже внутри России это никогда не будет воспринято. Он всегда работает с целью взять на себя очень четко просчитанный риск. Большая атака на Украину идет дальше этого просчитанного риска», — сказал Климкин.

Экс-глава ведомства посчитал, что диалог России и НАТО по Украине может поставить на паузу поставки оружия Киеву. Он уточнил, что для того, чтобы этого избежать, Киеву нужно иметь совместную стратегию с Североатлантическим альянсом.

Ранее в этот день директор общеевропейского аналитического центра European Leadership Network, бывший постпред Великобритании при НАТО Адам Томсон отметил, что Россия и НАТО могут договориться о снижении рисков, которые связаны с соседством друг с другом. По его словам, для этого понадобятся терпеливые переговоры.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры между Россией и Североатлантическим альянсом, которые, как ожидается, состоятся 12 января, являются очень важными. Он обратил внимание на то, что детали дорабатываются по дипломатическим каналам.

Глава МИД России Сергей Лавров в понедельник, в свою очередь, заметил, что Запад стремится подпитать милитаристские настроения Украины, чтобы устроить «маленькую войнушку», в которой можно будет обвинить Россию. Министр назвал позицию Запада и НАТО по Украине хамством.

Накануне вице-президент США Камала Харрис сообщила, что из-за ситуации вокруг Украины Россию могут ждать санкции, которых еще не было. По ее словам, Вашингтон координирует свою позицию с союзниками, напрямую доводя до сведения Москвы, что «не следует посягать на суверенитет Украины, мы отстаиваем ее территориальную целостность».

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