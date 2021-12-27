В Москве пройдет посвященный годовщине со дня рождения Петра I фестиваль

В 2022 году в России отмечается 350-лет со дня рождения Петра I. Проект «Россия — моя история» откроет год празднования масштабным «Петровским фестивалем», который пройдет в 57-м павильоне ВДНХ со 2 по 7 января. Мероприятие продолжит цикл просветительских фестивалей, который уже более шести лет проводится Фондом гуманитарных проектов при поддержке Патриаршего совета по культуре.

Специально для гостей новогоднего праздника организаторы подготовили уникальную программу. Посетителей ждут реалистичные исторические декорации и герои в живой иммерсивной шоу-программе. Перед гостями павильона «Россия — моя история» предстанет более 10 различных интерактивов, которые расскажут о том, что некогда вложил в зимнюю традицию празднования Нового года сам Петр I, и об эпохе в целом.

«Помимо прочего, фестиваль станет хорошей платформой для знакомства с личностью Петра I, широтой его взглядов, — выражаясь современным языком, инновационным подходом к развитию, его вкладом в формирования образа России на мировой арене. Важно отметить, что, подобно Александру Невскому, фестиваль имени которого мы провели совместно с Минпросвещения РФ осенью 2021 года, Петр Великий являет достойный пример для подрастающих поколений — многие достижения, победы, планы были заложены или совершены им еще в молодом возрасте. Сравнивая с нынешней молодежью, скажем так, до окончания института», — рассказал член общественной палаты РФ, директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.

Программа шестидневного фестиваля сформирована таким образом, чтобы каждая тематическая зона рассказывала о вкладе петровских идей и реформ в развитие страны, поэтому начать знакомство с эпохой преобразований следует с мультимедийной экспозиции «Романовы», где наглядно представлена картина страны XVIII века.

Иммерсивный раздел «Книгопечатание и каллиграфия» посвящен созданию первых средств массовой информации, введению гражданского шрифта развитию книжного дела. «Музыка» и «Бал» знакомят с культурой галантного времяпрепровождения и музыкальных предпочтений эпохи. Услышать аутентичные музыкальные инструменты, изучить и попробовать станцевать полонез, менуэт и англез, а также узнать, что такое гросфатертанц, помогут специалисты-реконструкторы в атриуме павильона.

Яркая шоу-программа фестиваля дополняется увлекательными мастер-классами для детей и взрослых. Например, чтобы представить себе ежедневную жизнь Преображенского полка, особо любимого Петром I, можно принять участие в строевой муштре, узнать о нововведениях в петровской армии, а посетить «Лавку торговца» стоит любителям диковинных вещей и материальной культуры. «Плетение из лыка» и «Солдатики» предназначены для любителей исторического хендмейда, а тактильная экспозиции «Аристократия» и историческая фотозона посвящены жизни двора, приближенных к царю людей, ключевым историческим событиям, где актеры — герои эпохи расскажут гостям праздника интересные факты и ответят на вопросы пытливых умов.

Уникальной частью фестиваля станет нетипичный экскурсионный проект, посвященный династии Романовых, в частности Петру I, реформам и тому, как деятельность императора повлияла на историческую судьбу России.

Партнером «Петровского фестиваля» является Фонд новых форм развития образования. Фестиваль можно посетить бесплатно.